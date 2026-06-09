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Vide grenier allée de l’impératrice Saint-Martin-aux-Buneaux

Vide grenier allée de l’impératrice Saint-Martin-aux-Buneaux dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : allée de l'impératrice

Adresse : Les Petites Dalles

Ville : 76450 Saint-Martin-aux-Buneaux

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Martin-aux-Buneaux

Vide grenier

allée de l’impératrice Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Proposez ou dénichez la perle rare au vide-grenier des Petites Dalles !

Réservation des stands (4€ le stand de 4m) à la cabine du Syndicat d’initiative et au 06 32 43 78 20.

De 8 h à 18 h, allée de l’impératrice.   .

allée de l’impératrice Les Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 43 78 20 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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