Saint-Martin-aux-Buneaux

Concert Orchestre de l’Opéra de Rouen

Eglise Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert de l’été donné le 17 juillet à 20h30 en l’église de Saint Martin aux Buneaux par l’ensemble de l’opéra Normandie Rouen dirigé par Tanguy de Williencourt. Au programme une nuit à l’opéra avec des extraits d’opéras de Gaetano Donizetti Gioacchino Rossi ou encore Giuseppe Verdi.

Durée du concert 71 minutes. Effectif de 18 musiciens.

Infos billetterie en ligne sur le site EPSMAB.ORG .

Eglise Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert Orchestre de l’Opéra de Rouen

L’événement Concert Orchestre de l’Opéra de Rouen Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre