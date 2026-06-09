Lecture sous le marronnier Villa Les Marronniers Saint-Martin-aux-Buneaux

Saint-Martin-aux-Buneaux

Lecture sous le marronnier

Villa Les Marronniers 88 Rue Joseph Heuzé Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 20:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Rendez-vous littéraire organisé par les éditions du Mauconduit (www.mauconduit.com) .

Pour saluer le 10e anniversaire de la Lecture sous le Marronnier, des écrivaines et écrivains publiés par Mauconduit viendront lire des extraits de leurs livres. Violonistes et flûtistes seront là pour les accompagner et charmer nos oreilles.

Entrée libre et gratuite à la Villa Les Marronniers de 18h à 20h30.

Un verre de l’amitié sera offert pour prolonger la rencontre, 88 rue Joseph Heuzé, Les Petites Dalles. .

Villa Les Marronniers 88 Rue Joseph Heuzé Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

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English : Lecture sous le marronnier

L’événement Lecture sous le marronnier Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre