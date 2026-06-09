Visites de la grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux
Visites de la grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux mardi 21 juillet 2026.
Saint-Martin-aux-Buneaux
Visites de la grotte des Petites Dalles
Grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Visite de la grotte des Petites Dalles, sur réservation.
Horaires des visites 10 h 14 h 16 h.
Grâce au travail d’un collectif, la grotte est progressivement désobstruée. Depuis mars 2021, la grotte des Petites-Dalles développe plus de 850 mètres, et se positionne à la 8e place en développement des grottes de la craie du bassin parisien.
Les groupes sont constitués de 20 personnes maximum. Nécessité de porter un vêtement chaud et d’être bien chaussé(e). Enfants à partir de 7 ans, accompagnés (1 adulte par enfant).
Réservations en ligne sur le lien suivant:https://my.weezevent.com/visite-si
Tarif 3€/personne. Gratuit/-16 ans.
Vous avez également possibilité de vous inscrire à la cabine du Syndicat d’initiative (non prioritaire par rapport à la réservation accessible à l’aide du lien ci-dessus). .
Grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98
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English : Visites de la grotte des Petites Dalles
L’événement Visites de la grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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