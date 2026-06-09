Visites de la grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux mardi 21 juillet 2026.

Saint-Martin-aux-Buneaux

Visites de la grotte des Petites Dalles

Grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Visite de la grotte des Petites Dalles, sur réservation.

Horaires des visites 10 h 14 h 16 h.

Grâce au travail d’un collectif, la grotte est progressivement désobstruée. Depuis mars 2021, la grotte des Petites-Dalles développe plus de 850 mètres, et se positionne à la 8e place en développement des grottes de la craie du bassin parisien.

Les groupes sont constitués de 20 personnes maximum. Nécessité de porter un vêtement chaud et d’être bien chaussé(e). Enfants à partir de 7 ans, accompagnés (1 adulte par enfant).

Réservations en ligne sur le lien suivant:https://my.weezevent.com/visite-si

Tarif 3€/personne. Gratuit/-16 ans.

Vous avez également possibilité de vous inscrire à la cabine du Syndicat d’initiative (non prioritaire par rapport à la réservation accessible à l’aide du lien ci-dessus). .

Grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 87 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites de la grotte des Petites Dalles

L’événement Visites de la grotte des Petites Dalles Saint-Martin-aux-Buneaux a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre