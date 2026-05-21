Atelier de médiation numérique « Doctolib » Centre Social Ker Yann Rennes
Atelier de médiation numérique « Doctolib » Centre Social Ker Yann Rennes mardi 2 juin 2026.
Atelier de médiation numérique « Doctolib » Centre Social Ker Yann Rennes Mardi 2 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
Atelier de médiation numérique pour vous accompagner sur la prise de vos rendez-vous médicaux sur Doctolib.
Le mardi 2 juin, le Centre Social Ker Yann et l’association « Avenir Santé Villejean Beauregard » organisent un atelier de médiation numérique pour vous accompagner sur la prise de vos rendez-vous médicaux sur Doctolib.
Inscription à l’accueil du Centre Social.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-02T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-02T16:00:00.000+02:00
1
Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- CLEEVELAND DANS TOUT OU RIEN COMEDIE DE RENNES Rennes 22 mai 2026
- Séminaire externe – Paul Conduit – Institut Jacques Monod Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 22 mai 2026
- [RENCONTRE]- pique-nique de printemps thabor Rennes 22 mai 2026
- [RENCONTRE]- pique-nique de printemps thabor Rennes 22 mai 2026
- Fête de la MJC & Assemblée Générale, Manoir, Rennes 22 mai 2026