Atelier de médiation numérique « Doctolib » Centre Social Ker Yann Rennes Mardi 2 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine

Atelier de médiation numérique pour vous accompagner sur la prise de vos rendez-vous médicaux sur Doctolib.

Le mardi 2 juin, le Centre Social Ker Yann et l’association « Avenir Santé Villejean Beauregard » organisent un atelier de médiation numérique pour vous accompagner sur la prise de vos rendez-vous médicaux sur Doctolib.

Inscription à l’accueil du Centre Social.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-02T16:00:00.000+02:00

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Centre Social Ker Yann 42 cours J.F. Kennedy 35000 RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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