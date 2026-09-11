Atelier de micro-édition de poésie Médiathèque Lisa Bresner Nantes
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 10:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Adulte
Avec Diane BellavanceA partir du recueil de Perrine Le Querrec, Rouge Pute, créez votre propre édition de poésie. Entre collage et propositions ludiques d’écriture, l’artiste et poétesse Diane Bellavance vous aidera à nommer et illustrer vos victoires – qu’elles soient personnelles ou collectives.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-micro-edition-de-poesie-avec-diane-bellavance-mediatheque-lisa-bresner
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