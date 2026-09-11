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Atelier de micro-édition de poésie Médiathèque Lisa Bresner Nantes

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Atelier de micro-édition de poésie Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:30
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 10:30 –
Gratuit : oui Sur inscription Adulte 

Avec Diane BellavanceA partir du recueil de Perrine Le Querrec, Rouge Pute, créez votre propre édition de poésie. Entre collage et propositions ludiques d’écriture, l’artiste et poétesse Diane Bellavance vous aidera à nommer et illustrer vos victoires – qu’elles soient personnelles ou collectives.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-micro-edition-de-poesie-avec-diane-bellavance-mediatheque-lisa-bresner


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