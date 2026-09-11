Atelier de micro-édition de poésie Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-07 10:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Avec Diane BellavanceA partir du recueil de Perrine Le Querrec, Rouge Pute, créez votre propre édition de poésie. Entre collage et propositions ludiques d’écriture, l’artiste et poétesse Diane Bellavance vous aidera à nommer et illustrer vos victoires – qu’elles soient personnelles ou collectives.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/ 0240415400 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-micro-edition-de-poesie-avec-diane-bellavance-mediatheque-lisa-bresner



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