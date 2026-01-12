Atelier de modelage d’argile Adultes & Enfants le réveil de la nature Cléry-Saint-André

Atelier de modelage d’argile Adultes & Enfants le réveil de la nature

111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret

Atelier de modelage d’argile adultes & enfants thème le réveil de la nature

Durant 2 heures partagez un moment créatif dans la bonne humeur et célébrez le reveil de la nature à votre goût animal, végétal, à quoi donnerez-vous vie ? Créez et repartez avec votre statue ainsi que de beaux souvenirs. Accompagnement personnalisé, fournitures comprises. .

111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com

English :

Clay modelling workshop for adults & children theme: awakening nature

