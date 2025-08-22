Le circuit de Cléry à la Butte des Élus Cléry-Saint-André Loiret

Le circuit de Cléry à la Butte des Élus A pieds

Le circuit de Cléry à la Butte des Élus 74 bis Rue du Maréchal Foch 45370 Cléry-Saint-André Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8500.0 Tarif :

Partez à la découverte du Val d’Ardoux, sur la rive gauche de la Loire, et de la Sologne.

https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/ +33 2 38 44 32 28

English : The circuit from Cléty to the Butte des Élus

Discover the Val d’Ardoux, on the left bank of the Loire, and the Sologne.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Val d’Ardoux am linken Ufer der Loire und durch die Sologne.

Italiano :

Scoprite la Val d’Ardoux, sulla riva sinistra della Loira, e la Sologne.

Español :

Descubra el Val d’Ardoux, en la orilla izquierda del Loira, y la Sologne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire