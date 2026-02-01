Atelier de modelage d’argile pour enfants vacances de Pâques le cadeau pour la maîtresse Cléry-Saint-André
Atelier de modelage d’argile pour enfants vacances de Pâques le cadeau pour la maîtresse Cléry-Saint-André lundi 23 février 2026.
Atelier de modelage d’argile pour enfants vacances de Pâques le cadeau pour la maîtresse
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret
Tarif : 35 – 35 – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-23 16:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Atelier de modelage d’argile spécial enfants pour réaliser le cadeau pour ta maîtresse
Durant 2 heures, viens modeler un cadeau spécial pour ta maitresse d’école. Accompagnement personnalisé. Fournitures incluses 35 .
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Special children’s clay modelling workshop to create a gift for your mistress
L’événement Atelier de modelage d’argile pour enfants vacances de Pâques le cadeau pour la maîtresse Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-02-05 par ADRT45