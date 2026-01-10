Atelier de modelage d’argile Adultes&Enfants à Cléry thème le réveil de la nature Cléry-Saint-André
Atelier de modelage d’argile Adultes&Enfants à Cléry thème le réveil de la nature
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
2026-04-22
Atelier de modelage d’argile adultes & enfants pour créer une statue sur le thème du réveil de la nature
Durant 2 heures, adultes & enfants, venez partager un moment de pure créativité, la nature se réveille, et vous, quel animal ou végétal souhaitez vous faire naître dans vos mains ? Créez et repartez avec votre statue et de beaux souvenirs. Accompagnement personnalisé, matériel fourni. .
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com
English :
Clay modeling workshop for adults and children to create a statue on the theme of nature’s awakening
