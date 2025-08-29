Cléry-Saint-André

Atelier de modelage d’argile parents/enfants

111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-04-23

Atelier de modelage d’argile en famille à Cléry-Saint-André

Offrez-vous 2 heures de création et de complicité entre parents, enfants et grands-parents. Les mains dans la terre, laissez parler votre imagination et découvrez le plaisir de créer ensemble votre sculpture, guidés par Valérie Barrault

Atelier de modelage d’argile en famille à Cléry-Saint-André

Venez partager 2 heures uniques de création en famille, parents, enfants et grands-parents réunis ! Guidés pas à pas par la sculptrice Valérie Barrault, vous apprendrez les techniques de base du modelage, découvrirez comment façonner la terre et laisserez libre cours à votre imagination.

Chaque participant repartira avec sa propre sculpture, fruit de sa créativité et de ce moment partagé. Le matériel est fourni et l’accompagnement personnalisé garantit une expérience accessible à tous, même aux débutants.

Un atelier convivial, ludique et créatif, parfait pour créer des souvenirs en famille tout en s’initiant à l’art de la sculpture .

111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com

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English :

2-hour clay modelling workshop for parents/children/grandparents.

L’événement Atelier de modelage d’argile parents/enfants Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-13 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE