Atelier de modelage d’argile parents/enfants Cléry-Saint-André
Atelier de modelage d’argile parents/enfants Cléry-Saint-André mercredi 22 avril 2026.
Cléry-Saint-André
Atelier de modelage d’argile parents/enfants
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-23
Atelier de modelage d’argile en famille à Cléry-Saint-André
Offrez-vous 2 heures de création et de complicité entre parents, enfants et grands-parents. Les mains dans la terre, laissez parler votre imagination et découvrez le plaisir de créer ensemble votre sculpture, guidés par Valérie Barrault
Atelier de modelage d’argile en famille à Cléry-Saint-André
Venez partager 2 heures uniques de création en famille, parents, enfants et grands-parents réunis ! Guidés pas à pas par la sculptrice Valérie Barrault, vous apprendrez les techniques de base du modelage, découvrirez comment façonner la terre et laisserez libre cours à votre imagination.
Chaque participant repartira avec sa propre sculpture, fruit de sa créativité et de ce moment partagé. Le matériel est fourni et l’accompagnement personnalisé garantit une expérience accessible à tous, même aux débutants.
Un atelier convivial, ludique et créatif, parfait pour créer des souvenirs en famille tout en s’initiant à l’art de la sculpture .
111 Rue du Maréchal Foch Cléry-Saint-André 45370 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 85 57 06 18 visagesdelaterre@gmail.com
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English :
2-hour clay modelling workshop for parents/children/grandparents.
L’événement Atelier de modelage d’argile parents/enfants Cléry-Saint-André a été mis à jour le 2026-04-13 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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