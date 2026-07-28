Atelier de modelage en famille : Les héros de la mythologie Musée Bourdelle PARIS
vendredi 7 août 2026 · Musée Bourdelle · PARIS
Informations pratiques
Une activité en famille pour entrer à son tour dans l’atelier du sculpteur ! À la suite de la visite du musée, enfants et parents, découvriront les grandes figures de la mythologie qui peuplent l’univers de Bourdelle (Héraklès, Pénélope, Pégase..) et s’initieront à la technique du modelage en réalisant une sculpture en argile d’un personnage mythologique de leur choix.
Atelier de modelage en famille (enfants dès 6 ans)
Il est conseillé de prévoir une boîte en carton pour transporter les créations à l’issue de l’atelier.
Un atelier en famille, à la découverte des grandes figures de la mythologie !
Le mercredi 16 septembre 2026
de 16h00 à 17h30
Le mercredi 16 septembre 2026
de 14h30 à 16h00
Le samedi 22 août 2026
de 14h30 à 16h00
Le vendredi 21 août 2026
de 16h30 à 18h00
Le jeudi 20 août 2026
de 16h30 à 18h00
Le jeudi 13 août 2026
de 16h30 à 18h00
Le samedi 08 août 2026
de 14h30 à 16h00
Le vendredi 07 août 2026
de 16h30 à 18h00
payant
Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 8 €
À noter : pour cette activité en famille, les adultes doivent réserver un billet plein tarif et les enfants un billet tarif réduit.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-07T19:30:00+02:00
fin : 2026-09-16T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-08-07T16:30:00+02:00_2026-08-07T18:00:00+02:00;2026-08-08T14:30:00+02:00_2026-08-08T16:00:00+02:00;2026-08-13T16:30:00+02:00_2026-08-13T18:00:00+02:00;2026-08-20T16:30:00+02:00_2026-08-20T18:00:00+02:00;2026-08-21T16:30:00+02:00_2026-08-21T18:00:00+02:00;2026-08-22T14:30:00+02:00_2026-08-22T16:00:00+02:00;2026-09-16T14:30:00+02:00_2026-09-16T16:00:00+02:00;2026-09-16T16:00:00+02:00_2026-09-16T17:30:00+02:00
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/les-heros-de-la-mythologie-0 +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle/ https://www.facebook.com/museebourdelle/
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