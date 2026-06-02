Beaugency

Atelier de modelage intergénérationnel duo parents-enfants La tortue et son bébé

Halle de Beaugency Beaugency Loiret

Tarif : 35 – 35 – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Valérie Barrault propose à quatre mains, donnons vie à une tortue et son bébé ! Grande tortue protectrice et bébé tortue à ses côtés, cette création se réalise en coopération. Un atelier tendre et symbolique pour créer ensemble, transmettre et repartir avec une sculpture qui raconte le lien parent-enfant.

De 7 à 99 ans ! Repartez avec votre création, souvenir d’une belle aventure artistique. 35 .

Halle de Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!

L’événement Atelier de modelage intergénérationnel duo parents-enfants La tortue et son bébé Beaugency a été mis à jour le 2026-06-02 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE