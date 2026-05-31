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PILE POIL, petit Mail, Beaugency

PILE POIL, petit Mail, Beaugency

PILE POIL, petit Mail, Beaugency mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : petit Mail

Adresse : beaugency, porte tavers

Ville : 45190 Beaugency

Département : Loiret

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

PILE POIL Mercredi 29 juillet, 16h00 petit Mail Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00

C’est une rêverie autour du travail des berger avec leurs chiens de troupeau. Imaginez… un troupeau de canes, quelques poules, un chien! Et un musicien habile à l’improvisation ! Ensemble, ils vont faire naître, entre chien et loup, entre griffes et plumes, entre bec et crocs, un monde surprenant où les animaux ont la part belle, et où se côtoient la tendresse et le rire. À voir absolument!!!!

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C’est une rêverie autour du travail des berger avec leurs chiens de troupeau. Imaginez… Spectacle

PILE POIL

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