PILE POIL, petit Mail, Beaugency
PILE POIL, petit Mail, Beaugency mercredi 29 juillet 2026.
PILE POIL Mercredi 29 juillet, 16h00 petit Mail Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:30:00+02:00
C’est une rêverie autour du travail des berger avec leurs chiens de troupeau. Imaginez… un troupeau de canes, quelques poules, un chien! Et un musicien habile à l’improvisation ! Ensemble, ils vont faire naître, entre chien et loup, entre griffes et plumes, entre bec et crocs, un monde surprenant où les animaux ont la part belle, et où se côtoient la tendresse et le rire. À voir absolument!!!!
petit Mail beaugency, porte tavers Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
C’est une rêverie autour du travail des berger avec leurs chiens de troupeau. Imaginez… Spectacle
PILE POIL
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