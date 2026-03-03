Ouverture du Labyrinthe de Beaugency

Quai Dunois Beaugency Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Labyrinthe de Beaugency vous ouvre ses portes pour une nouvelle saison !

Le Labyrinthe de Beaugency offre de purs moments d’amusement entre amis ou en famille. Créé au sein d’un champ de maïs de 4 hectares, c’est l’attraction incontournable de l’été ! Saurez-vous sortir de ce dédale végétal ? Des énigmes, des comédiens et des structures gonflables vous y attendent !

Pour les amateurs de sensations fortes, d’aventure ou encore d’épouvante, des nocturnes et journées hantées, animées par des comédiens, vont vous effrayer ! Tout au long de votre périple dans le labyrinthe de Beaugency, vous devrez résoudre des énigmes.

Thème 2026 VERS OZ !, avec des comédiens hauts en couleur et dynamiques qui se mettront dans la peau de personnages mythiques.

Ouvert 7j/7 du 4 Juillet au 30 Août.

Fermeture des caisses à 17h30. 20 .

Quai Dunois Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 46 72 00 89 contact@fearindustry.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Beaugency Labyrinth opens its doors for a new season!

L’événement Ouverture du Labyrinthe de Beaugency Beaugency a été mis à jour le 2026-03-03 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE