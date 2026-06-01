Vélostival 2026, Stade du pré d’Allonne, Beaugency, Beaugency

Vélostival 2026 Samedi 13 juin, 09h00 Stade du pré d’Allonne, Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Samedi 13 juin, pédalez avec l'(H)amac pour la 3e édition du Vélostival !!!

Venez explorer les paysages bucoliques de Sologne et du Val de Loire le long d’un parcours semé de surprises :

Des spectacles, des visites insolites, des découvertes d’artisanat et de patrimoine local, pause pique-nique… une échappée à vélo de 20 km, festive et familiale !

————– AU PROGRAMME ————–

9h : Rendez-vous au Stade du Pré d’Allonne, Beaugency

9h30 : Spectacle “Déchet’Circus” (cie Hors Les Rangs) au Moulin de Chaffin (Saint Laurent Nouan)

11h : Visite et présentation de l’Archéovillage (Saint Laurent Nouan)

12h : Pause pique-nique à l’Archéovillage (Saint Laurent Nouan)

14h15 Visite du “Village en Fête” au Son et lumière de Cléry st André (30 min)

14h : Spectacle “Y’a des Coups de Foudre qui se Perdent” (cie Hors Les Rangs) dans le jardin du 48bis rue de la Trépinière (Lailly en Val)

15h : Présentation de la Biscuiterie Moderne et de la Maison Gouchault (Lailly en Val)

16h30 : Goûter au Jardin partagé De la Graine aux Fruits (Lailly en Val)

16h45 : Spectacle “Chez Raoul” (cie Hors Les Rangs) au Jardin partagé De la Graine aux Fruits (Lailly en Val)

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Rendez-vous à 9h au Stade du Pré d’Allonne à Beaugency.

Participation libre pour participer au financement des animations et spectacles.

Inscription à contact@hamac-lailly.fr ou 06 80 59 53 70

Toute la programmation est à retrouver sur hamac-lailly.fr

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Une balade cyclotouristique qui s’inscrit dans Les Échappées à Vélo de la Région Centre-Val de Loire.

La programmation de l'(H)amac est soutenue par la Région Centre-Val de Loire.

Stade du pré d’Allonne, Beaugency Stade du pré d’Allonnes Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@hamac-lailly.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 80 59 53 70 »}] [{« link »: « mailto:contact@hamac-lailly.fr »}]

Une échappée à vélo festive et familiale de 20 km, truffée d’animations échappée balade

Benoit Patin