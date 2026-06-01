OBSESSION, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

OBSESSION 6 et 7 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T21:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T20:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:30:00+02:00

Et si vous pouviez réaliser votre rêve le plus fou ? Un jeune introverti met la main sur un objet magique capable d’exaucer n’importe quel souhait. Son crush de toujours tombe alors raide dingue de lui… jusqu’à l’obsession la plus totale. Faites attention à ce que vous souhaitez !

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Curry Barker | Par Curry Barker Avec Michael Johnston (II), Inde Navarrette, Cooper Tomlinson Cinéma

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