STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU 3 – 8 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T20:45:00+02:00 – 2026-06-03T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T20:45:00+02:00 – 2026-06-08T23:00:00+02:00

La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu…

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Jon Favreau | Par Jon Favreau, Dave Filoni Avec Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White Cinéma

STAR WARS : THE MANDALORIAN AND GROGU