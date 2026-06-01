VIVALDI ET MOI, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

VIVALDI ET MOI Mardi 2 juin, 20h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:00:00+02:00

Au début du XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise recueille et forme de jeunes orphelines à la musique. Dissimulées au public, souvent masquées ou derrière une grille, l’orchestre de jeunes filles se produit pour les riches mécènes de l’institution. Cécilia, 20 ans, y excelle en tant que violoniste. Jusqu’au jour où l’arrivée d’un nouveau maître de musique, Antonio Vivaldi, vient bousculer sa vie et celle de l’Ospedale.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Damiano Michieletto | Par Ludovica Rampoldi Avec Tecla Insolia, Michele Riondino, Fabrizia Sacchi Cinéma

VIVALDI ET MOI