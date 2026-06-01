AUTOFICTION, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

AUTOFICTION 3 – 9 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T18:30:00+02:00 – 2026-06-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T20:30:00+02:00 – 2026-06-09T22:00:00+02:00

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2026.

Raúl est un cinéaste culte en pleine crise créative. Lorsqu’un drame frappe l’une de ses plus proches collaboratrices, il s’en inspire pour écrire son prochain film. Peu à peu, il imagine Elsa, une réalisatrice en pleine écriture, dont le parcours commence à refléter le sien. Les deux cinéastes deviennent les deux facettes d’un même personnage, dans un jeu de miroirs où l’impudeur de l’autofiction dévoile autant qu’elle détruit. Mais jusqu’où peut-on aller pour raconter une histoire ?

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Pedro Almodóvar | Par Pedro Almodóvar Avec Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón Cinéma

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