NOUS L’ORCHESTRE, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
NOUS L’ORCHESTRE, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency mardi 9 juin 2026.
NOUS L’ORCHESTRE Mardi 9 juin, 18h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00
Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Philippe Béziat | Par Philippe Béziat Avec Klaus Mäkelä Cinéma
NOUS L’ORCHESTRE
À voir aussi à Beaugency (Loiret)
- L’OBJET DU DELIT, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 10 juin 2026
- LES GOUTEUSES D’HITLER, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 10 juin 2026
- DISCLOSURE DAY, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 10 juin 2026
- TOY STORY 5, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 17 juin 2026
- LE GARCON QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency 17 juin 2026