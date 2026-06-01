NOUS L’ORCHESTRE, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

NOUS L’ORCHESTRE Mardi 9 juin, 18h30 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-09T18:30:00+02:00 – 2026-06-09T20:00:00+02:00

Comment jouer ensemble sans se sentir disparaître dans la masse ? Comment cohabiter si longtemps sans que le groupe explose ? Quel rôle joue vraiment le chef d’orchestre ? Pour la première fois, caméras et micros se faufilent parmi les 120 musiciens de l’Orchestre de Paris, à la Philharmonie, sous la baguette de leur jeune chef prodige, Klaus Mäkelä. Un film immersif au cœur de la musique en train de se faire ; au plus près de l’expérience des musiciens, de leurs émotions, de la beauté.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Philippe Béziat | Par Philippe Béziat Avec Klaus Mäkelä Cinéma

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