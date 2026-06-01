TOY STORY 5, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
TOY STORY 5, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency mercredi 17 juin 2026.
TOY STORY 5 17 – 22 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T14:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T18:30:00+02:00 – 2026-06-22T20:00:00+02:00
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Andrew Stanton, McKenna Harris Avec Jean-Philippe Puymartin, Tom Hanks, Richard Darbois Cinéma
TOY STORY 5
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