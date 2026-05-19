Beaugency

Visite Plongée dans le passé à Beaugency

Place Dunois Beaugency Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-25 15:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-14

Une visite guidée pour découvrir Beaugency !

La ville de Beaugency se découvre comme un livre d’histoire à ciel ouvert… à condition d’ouvrir l’œil ! Lors de cette visite guidée, partez à la rencontre de son riche patrimoine. Beaugency concentre un nombre important de monuments anciens dont certains, comme la tour César, font partie des rares édifices civils romans encore existants aujourd’hui.

En chemin, notre guide vous racontera l’histoire de ces monuments qui ont traversé les siècles et façonné l’identité de la ville. Une visite pour voir Beaugency autrement et ne plus passer à côté de ses trésors.

Durée 1h30 6 .

Place Dunois Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

A guided tour of Beaugency.

L’événement Visite Plongée dans le passé à Beaugency Beaugency a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE