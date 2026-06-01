MAINE OCEAN, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

MAINE OCEAN Jeudi 18 juin, 20h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T20:00:00+02:00 – 2026-06-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-18T20:00:00+02:00 – 2026-06-18T21:30:00+02:00

Confortablement installée dans un compartiment de première classe de l’express Maine Ocean, Dejanira somnole. Le contrôleur survient et tente de lui expliquer qu’elle est en infraction, mais Dejanira ne comprend pas ce qu’on lui demande malgré l’intervention d’un second contrôleur.

Mimi De Saint Marc, une passagère, avocate de métier, se rendant à Angers pour défendre un de ses clients, le marin Petigas, prend fait et cause pour Dejanira.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Jacques Rozier | Par Jacques Rozier, Lydia Feld Avec Bernard Ménez, Luis Rego, Yves Afonso Cinéma

MAINE OCEAN