L’OBJET DU DELIT, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
L’OBJET DU DELIT, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency mercredi 10 juin 2026.
L’OBJET DU DELIT 10 – 16 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:00:00+02:00
Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026.
Dans les coulisses d’une ambitieuse production de l’opéra « Les Noces de Figaro », les tensions montent lorsqu’une accusation d’agression sexuelle éclate, mettant en péril la production et forçant chacun à prendre position. Les conflits d’opinion et de génération se font jour, et comme toujours chez Agnès Jaoui, le rire n’est jamais loin du drame.
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Agnès Jaoui | Par Agnès Jaoui Avec Agnès Jaoui, Daniel Auteuil, Eye Haïdara Cinéma
L’OBJET DU DELIT
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