DISCLOSURE DAY, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
DISCLOSURE DAY, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency mercredi 10 juin 2026.
DISCLOSURE DAY 10 – 15 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-15T20:30:00+02:00 – 2026-06-15T22:00:00+02:00
Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Steven Spielberg | Par David Koepp Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth Cinéma
DISCLOSURE DAY
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