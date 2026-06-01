DISCLOSURE DAY, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

DISCLOSURE DAY 10 – 15 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-15T20:30:00+02:00 – 2026-06-15T22:00:00+02:00

Si tu découvrais que nous ne sommes pas seuls ? Si on te le montrait, te le prouvait, ça te ferait peur ? Les gens ont droit à la vérité. Elle appartient à sept milliards de personnes. Chaque seconde nous rapproche de l’inévitable… Disclosure Day.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Steven Spielberg | Par David Koepp Avec Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth Cinéma

DISCLOSURE DAY