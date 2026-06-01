LES GOUTEUSES D’HITLER, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
LES GOUTEUSES D’HITLER, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency mercredi 10 juin 2026.
LES GOUTEUSES D’HITLER 10 et 14 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T20:00:00+02:00 – 2026-06-14T21:30:00+02:00
Durant la Seconde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme « goûteuse » pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. Trois fois par jour, la jeune femme et d’autres camarades doivent manger afin de s’assurer que la nourriture n’est pas empoisonnée. Chaque bouchée sera peut-être la dernière…
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Silvio Soldini | Par Cristina Comencini, Ilaria Macchia Avec Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun Cinéma
LES GOUTEUSES D’HITLER
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