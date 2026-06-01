LA BATAILLE DE GAULLE, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
LA BATAILLE DE GAULLE, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency mercredi 17 juin 2026.
LA BATAILLE DE GAULLE 17 – 23 juin Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T20:30:00+02:00 – 2026-06-17T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-23T20:30:00+02:00 – 2026-06-23T22:00:00+02:00
Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026.
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve : la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction : la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari : convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance.
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]
De Antonin Baudry | Par Bérénice Vila, Antonin Baudry Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur Cinéma
LA BAITAILLE DE GAULLE
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