Beaugency

Visite Découverte de la salle des broderies de l’Hôtel de ville

Place du Petit Marché Beaugency Loiret

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 11:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-25 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-14

Découvrez les tentures brodées de l’Hôtel de ville de Beaugency !

L’Hôtel de Ville de Beaugency conserve un trésor rare huit tentures brodées, véritables témoins des arts décoratifs du XVIIe siècle.

Par la finesse de leurs motifs, la richesse des couleurs et la qualité de l’exécution, ces œuvres ont été classées et soigneusement restaurées entre 2009 et 2015.

Allégories des continents et scènes de sacrifices s’y déploient avec un savoir-faire remarquable, offrant un regard précieux sur l’esthétique et les symboles de leur époque.

Durée 30 min 4 .

Place du Petit Marché Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Discover the embroidered hangings at Beaugency Town Hall!

L’événement Visite Découverte de la salle des broderies de l’Hôtel de ville Beaugency a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE