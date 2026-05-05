Tous en selle !, Quai Dunois, Beaugency

Tous en selle ! Samedi 23 mai, 15h00 Quai Dunois Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Les Echappées à vélo en Centre-Val de Loire sont un rendez-vous phare de la saison touristique régionale.

La réponse à l’appel à projet a été faite dans les temps impartis auprès de la région Centre Val-de-Loire.



Objectifs pour la ville de Beaugency

Proposer une manifestation sportive, urbaine, nature, culturelle autour des mobilités douces

Proposer une programmation diversifiée entre prévention, découverte et amusement.

Proposer des animations pour le plus large public possible

L’animation vient clôturer la Fête de la Nature et est harmonisée avec la date d’ouverture de la Guinguette.

Dans le cadre des Echappées à Vélo :

14h30 : Accueil des participants à la randonnée-vélo – Distribution des goodies « Echappées à vélo »

15h : Départ de la randonnée-vélo (8,5 km) – Arrêt aux Eaux bleues et à l’Espace Naturel Sensible des Rives de Beaugency. Explications par Yves Froissart

17h : Retour de la randonnée-vélo sur les quais de Loire

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.

Manifestation « Tous en selle ! »

15h – 18h : Sur les quais de Loire, animations autour du vélo

Accueil Echappées à Vélo + informations « balades à vélo » par l’Office de Tourisme Terres du Val de Loire

Atelier de décoration de vélo en fleurs de papier (Chlorophylle)

Atelier vélo-smoothies (Profession Sports Loisirs 45)

Atelier de réparation vélo (Les Ateliers Ligétériens)

Manège écologique à vélo (Envol)

Initiation au monocycle (Anim à fond)

Parcours prévention à vélo (Camille Conduite)

Quai Dunois 4 quai dunois Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/la-billetterie/ »}]

La Ville de Beaugency organise une randonnée vélo (8,5 km) ainsi qu’une après-midi festive en bord de Loire avec des animations et stand prévention autour du vélo (15h-18h)

Ville de Beaugency