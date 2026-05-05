LA CORDE AU COU, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

LA CORDE AU COU 6 – 10 mai Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T18:15:00+02:00 – 2026-05-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T21:00:00+02:00 – 2026-05-10T22:30:00+02:00

Ceci est l’histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d’un emprunt. A Indianapolis, le 8 février 1977, il kidnappe le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d’otage va durer 63 heures, sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L’Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun choisit son camp. Tony est-il un criminel, ou simplement une victime qui réclame justice ?

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Gus Van Sant | Par Austin Kolodney Avec Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo Cinéma

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