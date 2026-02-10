Spectacle Le jardin de Willy Beaugency
Spectacle Le jardin de Willy Beaugency samedi 23 mai 2026.
Spectacle Le jardin de Willy
Petit mail Beaugency Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Fête de la Nature, la compagnie Hors-les-rangs propose le spectacle Les jardins de Willy .
Willy est un véritable nain de jardin militant A force de bétonner leurs espaces vitaux, les nains se dessèchent de l’intérieur, devenant ces ridicules statues que l’on trouve dans certains jardins. C’est pourquoi Willy a décidé d’inciter ses cousins, les humains, à créer et entretenir des petits jardins naturels, même une jardinière suffirait.
Entrée libre .
Petit mail Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34
English :
For the Fête de la Nature, the Hors-les-rangs company presents the show Les jardins de Willy .
