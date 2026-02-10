Spectacle Le jardin de Willy Beaugency

Spectacle Le jardin de Willy Beaugency samedi 23 mai 2026.

Petit mail Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

2026-05-23

A l’occasion de la Fête de la Nature, la compagnie Hors-les-rangs propose le spectacle Les jardins de Willy .
Willy est un véritable nain de jardin militant A force de bétonner leurs espaces vitaux, les nains se dessèchent de l’intérieur, devenant ces ridicules statues que l’on trouve dans certains jardins. C’est pourquoi Willy a décidé d’inciter ses cousins, les humains, à créer et entretenir des petits jardins naturels, même une jardinière suffirait.

Entrée libre   .

Petit mail Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 

English :

For the Fête de la Nature, the Hors-les-rangs company presents the show Les jardins de Willy .

L’événement Spectacle Le jardin de Willy Beaugency a été mis à jour le 2026-02-10 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE