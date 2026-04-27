L’échappée à vélo de Beaugency Beaugency
L’échappée à vélo de Beaugency Beaugency samedi 23 mai 2026.
Beaugency
L’échappée à vélo de Beaugency
Quais de Loire Beaugency Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Évadez-vous à vélo lors de cette nouvelle édition des échappées estivales !
L’échappée des Estivales de Beaugency est de retour !
15h Départ du quai Dunois à Beaugency pour une promenade le long de la Loire, en direction des Eaux Bleues à Tavers, avec un arrêt pour une explication sur la préservation de la faune et de la flore locales. Boisson d’accueil et distribution de goodies. (Participation gratuite, sur inscription)
17h Retour du parcours au quai de Loire à Beaugency
15h-18h Atelier prévention routière à vélo circuit et stand prévention
Manège écologique vélo
Vélo smoothie
Atelier d’accompagnement répare ton vélo
Initiation monocycle
Atelier décoration de vélo
Ouverture la Guinguette .
Quais de Loire Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 sports@ville-beaugency.fr
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English :
Escape by bike!
L’événement L’échappée à vélo de Beaugency Beaugency a été mis à jour le 2026-04-27 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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