Beaugency

L’échappée à vélo de Beaugency

Quais de Loire Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Évadez-vous à vélo lors de cette nouvelle édition des échappées estivales !

L’échappée des Estivales de Beaugency est de retour !

15h Départ du quai Dunois à Beaugency pour une promenade le long de la Loire, en direction des Eaux Bleues à Tavers, avec un arrêt pour une explication sur la préservation de la faune et de la flore locales. Boisson d’accueil et distribution de goodies. (Participation gratuite, sur inscription)

17h Retour du parcours au quai de Loire à Beaugency

15h-18h Atelier prévention routière à vélo circuit et stand prévention

Manège écologique vélo

Vélo smoothie

Atelier d’accompagnement répare ton vélo

Initiation monocycle

Atelier décoration de vélo

Ouverture la Guinguette .

Quais de Loire Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 59 34 sports@ville-beaugency.fr

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English :

Escape by bike!

L’événement L’échappée à vélo de Beaugency Beaugency a été mis à jour le 2026-04-27 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE