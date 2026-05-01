Beaugency

18e Fête des Arts, terroir et jardin

Couvent des Ursulines Beaugency Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le Couvent des Ursulines célèbre les plantes et les arts !

Le couvent des Ursulines célèbre les plantes et les arts pour une 18e édition ! Venez flâner au milieu des objets proposés par les Ursulines. Dénichez ce dont vous avez envie et faites vous plaisir. Profitez dans un charmant cadre de la vente de plantes et fleurs, recevez des conseils avisés de la part d’horticulteurs.

De nombreuses animations sont proposées chant, lecture, musique, vente de produits du terroir et artisans d’art, sculpteurs, peintres…

Repas apéritif (1,50€), déjeuner (13€), crêpes (1,50€)

Manifestation au profit de la Maison de Parole 5 .

Couvent des Ursulines Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 27 58 71 41 maisonparole@gmail.com

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English :

The Couvent des Ursulines celebrates plants and the arts!

L’événement 18e Fête des Arts, terroir et jardin Beaugency a été mis à jour le 2026-05-11 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE