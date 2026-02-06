Escales ailées sur les îles Nouveauté 2026 Beaugency
Escales ailées sur les îles Nouveauté 2026
Beaugency Loiret
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 21:00:00
Beaugency, ville remarquable, labellisée parmi les Plus Beaux Détours de France , séduit également par le charme pittoresque de ses îles. Rendez-vous vendredi 19 juin de 19h à 21h.
Ces îles abritent une richesse faunistique exceptionnelle, notamment avec ses oiseaux migrateurs Hirondelles de rivage, sternes, Petits gravelots ou encore Balbuzard pêcheur…La frontière entre le printemps et l’été offre le meilleur moment pour observer le ballet aérien des adultes nourrissant leurs petits.Venez découvrir un monde d’oiseaux fabuleux !
Sortie limitée à 10 personnes
Réservation en ligne obligatoire
06.86.28.72.37
Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com
Beaugency, a remarkable town and one of France’s Most Beautiful Detours , also seduces visitors with the picturesque charm of its islands. See you on Friday, June 19, from 7pm to 9pm.
