Escales ailées sur les îles Nouveauté 2026

Beaugency Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 21:00:00

2026-06-19

Beaugency, ville remarquable, labellisée parmi les Plus Beaux Détours de France , séduit également par le charme pittoresque de ses îles. Rendez-vous vendredi 19 juin de 19h à 21h.

Ces îles abritent une richesse faunistique exceptionnelle, notamment avec ses oiseaux migrateurs Hirondelles de rivage, sternes, Petits gravelots ou encore Balbuzard pêcheur…La frontière entre le printemps et l’été offre le meilleur moment pour observer le ballet aérien des adultes nourrissant leurs petits.Venez découvrir un monde d’oiseaux fabuleux !

Infos pratiques

Beaugency

Sortie limitée à 10 personnes

Réservation en ligne obligatoire

Contact

06.86.28.72.37

angelique.pledran@gmail.com 20 .

English :

Beaugency, a remarkable town and one of France’s Most Beautiful Detours , also seduces visitors with the picturesque charm of its islands. See you on Friday, June 19, from 7pm to 9pm.

