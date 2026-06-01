Laudalia – L’onde lumineuse, abbatiale Notre Dame Beaugency, Beaugency

Laudalia – L’onde lumineuse Samedi 20 juin, 21h15 abbatiale Notre Dame Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T21:15:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T21:15:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Le château de Beaugency – Le Château de Lumières organise un concert de piano intimiste à la lueur des bougies, sublimé par des projections lumineuses monumentales dans le cadre exceptionnel de l’Abbatiale Notre-Dame de Beaugency

Une expérience immersive unique, où musique, patrimoine et création visuelle se rencontrent pour offrir un voyage sensoriel hors du temps.

Durée : 1h30

Horaires du concert : De 21h15 à 23h00 avec entracte

(Accueil à partir de 21h00 · Début du concert à 21h15)

abbatiale Notre Dame Beaugency rue de l’abbaye 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.chateau-beaugency.com/fr/manifestation/42/laudalia_l_onde_lumineuse »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-beaugency.com »}]

Concert de piano

Château de Beaugency – Château de Lumières