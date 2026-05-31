LA CHARCUT’LIVE, Quai de loire Beaugency, Beaugency

LA CHARCUT’LIVE Vendredi 3 juillet, 21h00 Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T21:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00

La Charcuterie Musicale propose un concept d’animation festif qui combine quiz musical et dancefloor. Les participants deviennent les stars de leur propre show en devinant les titres ou les interprètes des morceaux diffusés par les animateurs. Le jeu se déroule sur une playlist aléatoire de plus de 5000 morceaux bien connus du grand public, allant du rock au reggae, en passant par la variété française et internationale. Les participants gagnent des cadeaux maison, tels que des stickers, badges, et un CD de 20 titres d’artistes tourangeaux intitulé « Leçon de Touraine ».

La Charcuterie Musicale est orchestrée par une équipe de professionnels tels que Dj Halouf, Slipman, et El Nino le petit cochon, qui rendent chaque événement unique et mémorable. Les animations se déclinent sous différentes formes, y compris une caravane Rosita en extérieur et un stand rose-cochon en intérieur, équipés de buzzers pour départager les joueurs.

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La « Charcuterie Musicale » est un quiz musical déjanté et orchestré par une bande de copains comme cochon Concert

LA CHARCUT’LIVE