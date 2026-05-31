LE LOUP EN SLIP, petit Mail, Beaugency
LE LOUP EN SLIP, petit Mail, Beaugency mercredi 8 juillet 2026.
LE LOUP EN SLIP Mercredi 8 juillet, 16h00 petit Mail Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T16:00:00+02:00 – 2026-07-08T17:30:00+02:00
Le loup en slip : le spectacle tiré de la célèbre BD ! Avec beaucoup d’humour, une quinzaine de personnages se croisent en interaction avec les enfants
Dans la forêt, une vente de produits anti loup prospère pour neutraliser l’intrus détesté. Mais le loup, affublé d’un slip, est en réalité un gentil loup inoffensif et bienveillant…alors plus de vente, l’économie de la forêt s’écroule. Que va devenir ce gentil loup, qui, même quand il rend service est accusé de « n’en fiche pas une » ?
Pendant 45 minutes, avec beaucoup d’humour, plus d’une quinzaine de personnages se croisent, s’interpellent en interaction avec les enfants.
Un spectacle pour petits…et grands.
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Le loup en slip : le spectacle tiré de la célèbre BD ! Avec beaucoup d’humour, une quinzaine de personnages se croisent en interaction avec les enfants Spectacle
LE LOUP EN SLIP
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