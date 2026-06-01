Tournée FUN RADIO avec DJ HASTRO, Quai de loire Beaugency, Beaugency
Tournée FUN RADIO avec DJ HASTRO, Quai de loire Beaugency, Beaugency samedi 4 juillet 2026.
Tournée FUN RADIO avec DJ HASTRO Samedi 4 juillet, 21h00 Quai de loire Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00
La tournée Fun Radio propose des événements variés pour divertir le public. Ces soirées sont destinées aux jeunes et aux familles, offrant une ambiance festive avec des DJ et des cadeaux.
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Tournée FUN RADIO avec DJ HASTRO Concert DJ
Tournée FUN RADIO avec DJ HASTRO
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