Tournée FUN RADIO avec DJ HASTRO, Quai de loire Beaugency, Beaugency

Tournée FUN RADIO avec DJ HASTRO Samedi 4 juillet, 21h00 Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T21:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

La tournée Fun Radio propose des événements variés pour divertir le public. Ces soirées sont destinées aux jeunes et aux familles, offrant une ambiance festive avec des DJ et des cadeaux.

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Tournée FUN RADIO avec DJ HASTRO Concert DJ

Tournée FUN RADIO avec DJ HASTRO