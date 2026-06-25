Festival Musiques pour faire plaisir Beaugency
Festival Musiques pour faire plaisir Beaugency jeudi 30 juillet 2026.
Beaugency
Festival Musiques pour faire plaisir
Beaugency Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-30
Cet été, Musiques Pour Faire Plaisir ! pose à nouveau ses bagages sur les Terres du Val de Loire !
Le festival Musiques Pour Faire Plaisir ! revient pour une 4ème édition du 30 juillet au 2 août 2026 !
Musiques pour faire plaisir est un festival de musique engagé, festif et ancré dans son territoire. Chaque été, il faut vibrer les lieux patrimoniaux, naturels et historiques du Loiret et du Loir-et-Cher avec Beaugency comme cœur battant et capitale culturelle de l’événement.
Pensé dans une démarche éco-responsable, le festival conjugue exigence artistique, convivialité et conscience environnementale, à travers des concerts, spectacles et ateliers ouverts à tous les publics.
Découvrez le programme ci-dessous ! .
Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire contact@musiquespourfaireplaisir.fr
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English :
This summer, Musiques Pour Faire Plaisir! returns to Beaugency.
L’événement Festival Musiques pour faire plaisir Beaugency a été mis à jour le 2026-06-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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