Beaugency

Visite de la Brasserie Les Félins

17 Rue de l’Abattoir Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-08-05 12:15:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Auparavant installé à Saint-Laurent-Nouan, François QUIDOR a choisi en 2025 de poser ses cuves dans un lieu singulier la chapelle Saint-Michel, à Beaugency. Un édifice chargé d’histoire, érigé en 1409 sous l’impulsion d’Agnès de Savoie, longtemps lieu de culte dédié aux populations lépreuses de la cité. Découvrez le parcours de ce brasseur et son installation au cœur de ce lieu patrimonial hors norme. Il vous présentera également son travail et ses bières. .

17 Rue de l’Abattoir Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!

L’événement Visite de la Brasserie Les Félins Beaugency a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE