Beaugency

Marché artisanal nocturne

Rue de l’Ours Beaugency Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Art et artisanat local !

Le Jeudi 6 août , à partir de 18h, aura lieu la le Marché Artisanal nocturne dans les rues du centre ville de Beaugency, il s’étalera sur la Place du Martroi, Rue de l’Ours et Place du Petit Marché.

Ce marché mettra en avant l’Artisanat local et l’Art, dans divers domaines céramique, couture, bois, peinture, illustration, savons, miel et bien d’autres savoir faire… Pour cette occasion, beaucoup de commerçants resteront ouverts pour le plaisir des visiteurs, qui pourront également profiter des terrasses des divers restaurants de la ville.

La ville de Beaugency, ville médiévale et ville d’artistes, se prête magnifiquement à cet évènement, qui mettra à l’honneur le Fait Main sous toutes ses formes. .

Rue de l’Ours Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 47 68 uciabeaugency@gmail.com

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English :

Local arts and crafts!

L’événement Marché artisanal nocturne Beaugency a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE