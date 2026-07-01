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LA GIRAFE QUI AVAIT TOUJOURS FAIM, Quartier de Garambault, Beaugency

jeudi 30 juillet 2026 · Quartier de Garambault · Beaugency

LA GIRAFE QUI AVAIT TOUJOURS FAIM, Quartier de Garambault, Beaugency

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Lieu
Quartier de Garambault
Adresse
Beaugency 45190
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

LA GIRAFE QUI AVAIT TOUJOURS FAIM Jeudi 30 juillet, 16h00 Quartier de Garambault Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00

« C’est l’histoire d’une girafe qui a toujours faim. Ce jour-là, elle a mangé tout ce qu’il pouvait se manger autour d’elle. Elle regarde partout et se dit « Soit j’attends que ça repousse et ça va être long soit je vais découvrir ailleurs de nouvelles saveurs ». Elle ne réfléchit pas longtemps avant de faire son baluchon et de partir à l’aventure. Ce récit est un conte initiatique dans lequel notre girafe, gourmande et éternellement insatisfaite apprendra au final à savourer les plaisirs de la vie, grâce à la rencontre d’animaux généreux et solidaires ».

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C’est l’histoire d’une girafe qui a toujours faim. Spectacle

LA GIRAFE QUI AVAIT TOUJOURS FAIM

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