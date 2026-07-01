LA GIRAFE QUI AVAIT TOUJOURS FAIM, Quartier de Garambault, Beaugency

Informations pratiques

LA GIRAFE QUI AVAIT TOUJOURS FAIM Jeudi 30 juillet, 16h00 Quartier de Garambault Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00

« C’est l’histoire d’une girafe qui a toujours faim. Ce jour-là, elle a mangé tout ce qu’il pouvait se manger autour d’elle. Elle regarde partout et se dit « Soit j’attends que ça repousse et ça va être long soit je vais découvrir ailleurs de nouvelles saveurs ». Elle ne réfléchit pas longtemps avant de faire son baluchon et de partir à l’aventure. Ce récit est un conte initiatique dans lequel notre girafe, gourmande et éternellement insatisfaite apprendra au final à savourer les plaisirs de la vie, grâce à la rencontre d’animaux généreux et solidaires ».

Quartier de Garambault Beaugency 45190 Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

C’est l’histoire d’une girafe qui a toujours faim. Spectacle

LA GIRAFE QUI AVAIT TOUJOURS FAIM