Beaugency

Initiation au cyanotype autour du végétal

Halle de Beaugency Beaugency Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-22

Cet été, l’Office de Tourisme vous a concocté un programme d’activités qui vous promet authenticité et belles rencontres !

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Aux côtés d’Aline Héau, plongez dans l’univers poétique du cyanotype, un procédé photographique ancien qui révèle les empreintes du végétal sur un fond bleu intense. Lors de cet atelier d’initiation, vous apprendrez à composer de véritables œuvres d’art à partir de fleurs et de feuilles séchées.

Le matériel est entièrement fourni par l’intervenante et l’Office de Tourisme. Toutefois, n’hésitez pas à apporter vos propres fleurs séchées, plumes ou végétaux pressés, si vous souhaitez personnaliser davantage vos créations.

– Inscription obligatoire places limitées

– À partir de 8 ans

– Chaque participant repartira avec un ou deux tirages 20 .

Halle de Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

This summer, the Tourist Office has put together a program of activities that promises authenticity and great encounters!

L’événement Initiation au cyanotype autour du végétal Beaugency a été mis à jour le 2026-06-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE