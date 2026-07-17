VAIANA : LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

VAIANA : LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE 30 juillet – 4 août Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T17:30:00+02:00

Fin : 2026-08-04T18:00:00+02:00 – 2026-08-04T19:30:00+02:00

Répondant à l’appel de l’océan, Vaiana s’aventure pour la première fois par-delà le récif de son île de Motunui. Accompagnée du célèbre demi-dieu Maui, elle embarque pour un voyage inoubliable destiné à permettre à son peuple de retrouver sa prospérité…

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238448101 »}]

De Thomas Kail | Par Jared Bush, Dana Ledoux Miller Avec Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen

VAIANA : LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE