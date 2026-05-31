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Quinteto Pimienta, Quai de loire Beaugency, Beaugency

Quinteto Pimienta, Quai de loire Beaugency, Beaugency

Quinteto Pimienta, Quai de loire Beaugency, Beaugency dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Quai de loire Beaugency

Adresse : quai de loire 45190 beaugency

Ville : 45190 Beaugency

Département : Loiret

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Quinteto Pimienta Dimanche 19 juillet, 16h00 Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Le Quinteto Pimienta est un ensemble de musiciens et musiciennes qui a été créé au printemps 2022. Ce groupe de tango argentin traditionnel est composé de cinq musiciens aux talents multiples qui explorent une alchimie unique et le plaisir du partage à chaque festival. Leur musique épicée et leur fougue alliée du cœur se lient aux pas des danseurs, créant une expérience musicale immersive et dynamique.

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Le Quinteto Pimienta est un ensemble de musiciens et musiciennes qui a été créé au printemps 2022. Musique Danse

Quinteto Pimienta

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