Quinteto Pimienta, Quai de loire Beaugency, Beaugency

Quinteto Pimienta Dimanche 19 juillet, 16h00 Quai de loire Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Le Quinteto Pimienta est un ensemble de musiciens et musiciennes qui a été créé au printemps 2022. Ce groupe de tango argentin traditionnel est composé de cinq musiciens aux talents multiples qui explorent une alchimie unique et le plaisir du partage à chaque festival. Leur musique épicée et leur fougue alliée du cœur se lient aux pas des danseurs, créant une expérience musicale immersive et dynamique.

Quai de loire Beaugency quai de loire 45190 beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Le Quinteto Pimienta est un ensemble de musiciens et musiciennes qui a été créé au printemps 2022. Musique Danse

Quinteto Pimienta