Cinéma: Colony, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Cinéma: Colony Samedi 4 juillet, 20h05 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:05:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:05:00+02:00 – 2026-07-04T22:00:00+02:00

Dans un gratte-ciel du centre de Séoul, une mystérieuse contamination se propage brusquement. L’immeuble est bouclé et toutes les personnes présentes confinées. Au départ, les infectés rampent comme des bêtes. Mais peu à peu, ils évoluent…

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

De Sang-Ho Yeon | Par Sang-Ho Yeon, Gyu Seok Choi Avec Gianna Jun, Kyo-hwan Koo, Ji Chang-Wook Cinéma

COLONY