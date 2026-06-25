Exposition Empreintes Beaugency
samedi 4 juillet 2026 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Exposition Empreintes
Eglise Saint-Etienne Beaugency Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-04
Une exploration sensible de la matière et de ses transformations à travers l’exposition Empreintes .
Isabelle Lainé, Yvette Prat et Nicolas Dessables proposent une exploration sensible de la matière et de ses transformations à travers l’exposition Empreintes à l’église Saint-Étienne.
Peinture acrylique, raku et cuisson bois se rejoignent autour de l’expérimentation, de la trace et du geste. Un vocabulaire commun se déploie de surfaces, d’accidents, de textures et de rythmes, où la couleur agit comme résonance intérieure.
Les bleus profonds des peintures d’Isabelle Lainé ouvrent des espaces méditatifs auxquels répondent les terres façonnées par le feu d’Yvette Prat et de Nicolas Dessables. Vibrations minérales, contrastes organiques et empreintes de cuisson instaurent une circulation sensible entre peinture et céramique. .
Eglise Saint-Etienne Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
A sensitive exploration of matter and its transformations through the exhibition “Empreintes.”
L’événement Exposition Empreintes Beaugency a été mis à jour le 2026-06-25 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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