Cinéma: Le criquet, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Cinéma: Le criquet Dimanche 5 juillet, 11h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:30:00+02:00

Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

De Zdeněk Miler | Par Zdeněk Miler Cinéma

LE CRIQUET