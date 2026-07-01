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Cinéma: Le criquet, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

dimanche 5 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency

Cinéma: Le criquet, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Cinéma Le Dunois Beaugency
Adresse
11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret

Cinéma: Le criquet Dimanche 5 juillet, 11h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:30:00+02:00

Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
De Zdeněk Miler | Par Zdeněk Miler Cinéma

LE CRIQUET

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