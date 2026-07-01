AGENDA · Beaugency
Cinéma: Le criquet, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency
dimanche 5 juillet 2026 · Cinéma Le Dunois Beaugency · Beaugency
Informations pratiques
Cinéma: Le criquet Dimanche 5 juillet, 11h00 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-05T11:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:30:00+02:00
Les aventures du petit criquet qui, muni de son violon, croise la route de différents animaux de la forêt.
Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]
De Zdeněk Miler | Par Zdeněk Miler Cinéma
LE CRIQUET
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