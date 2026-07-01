Cinéma: The furious, Cinéma Le Dunois Beaugency, Beaugency

Informations pratiques

Cinéma: The furious Dimanche 5 juillet, 20h10 Cinéma Le Dunois Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T20:10:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T20:10:00+02:00 – 2026-07-05T22:00:00+02:00

Après l’enlèvement de sa fille par un réseau criminel et face à l’inaction de la police, Wang Wei se lance dans une traque implacable pour la retrouver. Son seul allié, Navin, est un journaliste tenace dont la femme a mystérieusement disparu. Unis par un même désir de vengeance, ces deux hommes que tout oppose affrontent les ravisseurs dans un face-à-face explosif mêlant arts martiaux et justice sans merci.

Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

De Kenji Tanigaki | Par Tin Shu Mak, Kwan-Sin Shum Avec Xie Miao, Joe Taslim, Brian Le Cinéma

THE FURIOUS